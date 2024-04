Portes ouvertes au domaine du Chai de la Louve et vente de plants pour vos jardins Domaine du Chai de la Louve Azé, samedi 27 avril 2024.

Porte ouverte avec dégustation et visite de cave et Vente de plants légumes et fleurs. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 09:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Domaine du Chai de la Louve 1675 Route de Vaux sur Aine

Azé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pro@lechaidelalouve.fr

