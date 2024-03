Portes ouvertes au domaine Domaine des Romarins Domazan, vendredi 7 juin 2024.

Portes ouvertes au domaine Portes ouvertes au domaine des Romarins 7 et 8 juin Domaine des Romarins

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-07T09:30:00+02:00 – 2024-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:30:00+02:00 – 2024-06-08T18:30:00+02:00

Xavier et Benoît Fabre vous accueillent pour vous présenter le métier de vigneron et pour vous faire déguster leurs vins et leur jus de raisin.

Domaine des Romarins 113 route d’Estézargues 30390 Domazan Domazan 30390 Gard Occitanie

domaine des romarins côtes du rhône