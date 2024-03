PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES GALLOIRES Orée d’Anjou, vendredi 22 mars 2024.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES GALLOIRES Orée d’Anjou Maine-et-Loire

26ème portes ouvertes au Domaine des Galloires !

Le Domaine des Galloires vous ouvrent ses portes pour tout un week-end d’animations !

L’occasion de découvrir le millésime 2023 et le petit dernier le Zèf, un vin blanc à base de Souvignier gris.

Des visites guidées du domaine auront lieu toute la journée pour en apprendre plus sur la vinification et découvrir le travail de la vigne jusqu’à la bouteille. Visites guidées d’1h à 10h, 12h, 15h et 17h (se présenter 15 minutes avant, attention places limitées).

NOUVEAUTE un atelier immersion ! Laissez vous porter par une étonnante dégustation, une parenthèse musicale où vos sens seront mis au défi. Atelier à 11h et 16h (30mn)

Sur place, un marché du terroir ravira les gourmands. Plein de savoureuses idées pour associer vins et produits du terroir et rencontrer les producteurs

– viande de veau et de bœuf du domaine

– fromage de chèvre de la Ferme de la Blanchetière

– poissons fumés de Loire d’Amélie et Arnaud Guéret

– miel et pain paysan de la Ferme de la Gazi

– Le Bon Groin GAEC de la Breffière

– les gourmandises sucrées du Bec Fin, chocolatier torréfacteur

Et pour les petits creux, plusieurs propositions de restauration sur place

– crêpes et galettes de la Ferme de la Champenière

– pizzas de la Pizza di Piero

– sorbets paysans Skornet

Pour les plus petits un château gonflable, des balades à poney dans les vignes (samedi et dimanche de 14h à 18h) et le jeu « Mais où est Agape? » avec une surprise à la clé

Exposition de Clément Fusil, illustrateur et exposition de matériel agricole. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 09:30:00

fin : 2024-03-22 19:00:00

La Galloire DRAIN

Orée d’Anjou 49270 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@galloires.com

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES GALLOIRES Orée d’Anjou a été mis à jour le 2024-03-08 par eSPRIT Pays de la Loire