Portes ouvertes au Domaine des Fontbénites Sainte-Paule

2021-11-20 – 2021-11-21

Sainte-Paule Rhône Sainte-Paule Dégustation du Beaujolais Nouveau, Viognier, Chardonnay, Vieille Vignes 2020, 2019 et Fût de chêne 2019. Présence également du domaine Philippe BRUN, vigneron en Alsace qui vous présentera ses vins. Repas Beaujolais sur réservation. paire.denis@orange.fr +33 6 75 01 33 45 Sainte-Paule

