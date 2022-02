PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Val-du-Layon Val-du-Layon Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Val-du-Layon

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Val-du-Layon, 25 mars 2022, Val-du-Layon. PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Lieu-dit Bellevue Domaine des Deux Vallées Val-du-Layon

2022-03-25 – 2022-03-25 Lieu-dit Bellevue Domaine des Deux Vallées

Val-du-Layon Maine-et-Loire Val-du-Layon Maine-et-Loire Venez en famille ou avec vos amis partager un joli moment en compagnie de l’équipe du Domaine des Deux Vallées. Le Domaine des Deux Vallées vous invite à venir découvrir le nouveau millésime, à l’occasion de ses portes ouvertes. contact@domaine2vallees.com +33 2 41 78 33 24 Venez en famille ou avec vos amis partager un joli moment en compagnie de l’équipe du Domaine des Deux Vallées. Lieu-dit Bellevue Domaine des Deux Vallées Val-du-Layon

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Val-du-Layon Autres Lieu Val-du-Layon Adresse Lieu-dit Bellevue Domaine des Deux Vallées Ville Val-du-Layon lieuville Lieu-dit Bellevue Domaine des Deux Vallées Val-du-Layon Departement Maine-et-Loire

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Val-du-Layon 2022-03-25 was last modified: by PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES DEUX VALLÉES Val-du-Layon Val-du-Layon 25 mars 2022 maine-et-loire Val-du-Layon

Val-du-Layon Maine-et-Loire