Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire Rendez-vous au Domaine des 2 Moulins pour un programme varié : Le Vendredi :

– Marché de producteurs de 16h30 à 19h Le Samedi :

– Exposition artistique

– Sensibilisation à la protection de la faune Le Dimanche :

les.deux.moulins@wanadoo.fr +33 2 41 54 65 14 https://sites.google.com/site/domainedesdeuxmoulins/

– Marché de producteurs de 16h30 à 19h Le Samedi :

– Exposition artistique

– Sensibilisation à la protection de la faune Le Dimanche :

– Animations avec les Speed Dogs Angevins (cani cross et cani VTT) : démonstrations (10h30 et 15h), éducation à 12h30. Et tous les jours dégustation libre de vins et découverte du nouveau millésime ! Juigné-sur-Loire 20 route de Martigneau Les Garennes sur Loire

