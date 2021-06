PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES CLOSSERONS-LEBLANC Bellevigne-en-Layon, 26 juin 2021-26 juin 2021, Bellevigne-en-Layon.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DES CLOSSERONS-LEBLANC 2021-06-26 – 2021-06-27 EARL Leblanc – Domaine des Closserons 2 Rue des Monts

Bellevigne-en-Layon 49380 Bellevigne-en-Layon

EUR 21 En famille ou entre amis, découvrez les nouvelles cuvées du Domaine des Closserons.

Sur place, profitez d’un marché artisanal et gourmand, d’une ambiance musicale et festive : tout un programme pour passer un moment festif ! C’est aussi l’occasion de découvrir le chai, mais également les vignes, le moulin à cavier (Moulin de la Pinsonnerie), les parcelles de vignes et coteaux (comme la Placette), ou encore le travail de passage en bio et essais en permaculture du Domaine des Closserons.

Trois balades auront également lieu, chaque matin, sur un tracé différent à 90% de celui de l’an passé. L’occasion de parcourir 12 kms dans les Coteaux et de découvrir de beaux paysages.

Restauration sur place possible :

– Escargots de Moulhierne

– Moules et sardines de Fanfan

– BBQ

– Garçons glaçiers

Pensez à réserver !

Passez un moment agréable aux portes ouvertes du Domaine des Closserons !

contact@domaine-leblanc.fr +33 2 41 54 30 78 http://www.domaine-leblanc.fr/

Passez un moment agréable aux portes ouvertes du Domaine des Closserons !

En famille ou entre amis, découvrez les nouvelles cuvées du Domaine des Closserons.

Sur place, profitez d’un marché artisanal et gourmand, d’une ambiance musicale et festive : tout un programme pour passer un moment festif ! C’est aussi l’occasion de découvrir le chai, mais également les vignes, le moulin à cavier (Moulin de la Pinsonnerie), les parcelles de vignes et coteaux (comme la Placette), ou encore le travail de passage en bio et essais en permaculture du Domaine des Closserons.

Trois balades auront également lieu, chaque matin, sur un tracé différent à 90% de celui de l’an passé. L’occasion de parcourir 12 kms dans les Coteaux et de découvrir de beaux paysages.

Restauration sur place possible :

– Escargots de Moulhierne

– Moules et sardines de Fanfan

– BBQ

– Garçons glaçiers

Pensez à réserver !

dernière mise à jour : 2021-06-11 par