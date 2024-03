PORTES OUVERTES AU DOMAINE DELAUNAY ZI du Daudet Mauges-sur-Loire, vendredi 5 avril 2024.

Journées Portes Ouvertes du Domaine Delaunay à Montjean-sur-Loire près d’Angers.

A l’occasion de cet événement, vous pourrez déguster les vins du millésime 2023 ainsi que les vins millésimés et jus de pomme.

Au programme

-Dégustation de vins et jus de pomme

-Tombola 10 bons cadeaux d’une valeur de 50€

-Produits d’artisans et producteurs

-Restauration sur place food trucks

-Coffrets cadeaux

Le samedi et dimanche midis de 12h à 15h vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place grâce à la présence de 2 food trucks lors de l’événement

-Formule Galette 1 galette salée au choix + 2 crêpes sucrées au choix

Galettes La Saucisse (grosse saucisse et emmental râpé), La SucréeSalée (emmental, chèvre frais et miel), La Complète (œuf, jambon et emmental)

Crêpes La Légère (beurre ou sucre), La Tradi (beurre sucre), La Margaux (chocolat maison), La Maragalode (caramel beurre salé maison)

OU

Formule Burger 1 burger au choix + frites + 1 dessert

Burger Pain du boulanger, steak Angus ou poulet pané ou galette végé, salade, oignons rouges, cheddar et sauce au choix.

Desserts Panna Cotta ou Crème brûlée

Le jus de pomme, le vin, le fromage et le café sont inclus.

Réservation conseillée au plus tard le 3 avril .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 10:00:00

fin : 2024-04-08 19:00:00

ZI du Daudet MONTJEAN SUR LOIRE

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@delaunay-mws.com

