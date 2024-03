PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TRÉMOUSSEAU TREMONT Lys-Haut-Layon, samedi 6 avril 2024.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TRÉMOUSSEAU TREMONT Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Exploitation familiale de 33ha, le Domaine de Trémousseau vous ouvre ses portes et vous attend pour vous faire découvrir la variété de ses vins

Venez déguster des rouges légers et fruités, des blancs secs et moelleux ainsi que des méthodes traditionnelles d’une grande subtilité.

Béatrice et Jean-Christophe, ainsi que leur fils Simon seront tous les trois ravis de vous accueillir pour partager un moment de convivialité autour du dernier millésime. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

TREMONT 24 Trémousseau

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire jcchevrier@wanadoo.fr

