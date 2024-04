PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou, samedi 20 avril 2024.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Domaine de Terrebrune Terranjou Maine-et-Loire

Venez découvrir notre gamme de vins et notre vignoble, les paysages et le chai du Domaine de Terrebrune en trottinette électrique tout terrain ou à peids !

Portes ouvertes de Printemps le samedi 20 avril 2024 nous vous accueillons lors de nos traditionnelles portes ouvertes, l’occasion de découvrir-redécouvrir notre gamme et nos nouveaux millésimes et préparez vos repas estivaux !

Portes ouvertes d’Hiver le samedi 7 et dimanche 8 décembre Venez découvrir l’ensemble de notre gamme. L’occasion de préparer vos repas de fêtes et vos cadeaux de fin d’année !

Entrée Libre et gratuite. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-04-20 19:00:00

Domaine de Terrebrune 843 Route de Vauchrétien Notre Dame d’Allençon

Terranjou 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire domaine-de-terrebrune@wanadoo.fr

L’événement PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE TERREBRUNE Terranjou a été mis à jour le 2024-04-09 par eSPRIT Pays de la Loire