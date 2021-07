Puilacher Puilacher Hérault, Puilacher PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE PUILACHER Puilacher Puilacher Catégories d’évènement: Hérault

Puilacher

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE PUILACHER Puilacher, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Puilacher. PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE PUILACHER 2021-07-03 10:00:00 – 2021-07-04 19:00:00

Puilacher Hérault Puilacher Portes ouverte au Domaine de Puilacher les 3 & 4 juillet

De 10h à 19h A l’ombre du tilleul centenaire ,venez déguster nos nouveaux millésimes et découvrir nos rosés de l’été.

Tombola .10% de réduction sur vos achats à partir de 30 €.

Contact et informations :

0662047233

0664093028

Mail: contact@domainedepuilacher.fr

Web: www.domainedepuilacher.fr Portes ouverte au Domaine de Puilacher les 3 & 4 juillet

De 10h à 19h A l’ombre du tilleul centenaire ,venez déguster nos nouveaux millésimes et découvrir nos rosés de l’été.

Tombola .10% de réduction sur vos achats à partir de 30 €.

Contact et informations :

0662047233

0664093028

Mail: contact@domainedepuilacher.fr

Web: www.domainedepuilacher.fr Portes ouverte au Domaine de Puilacher les 3 & 4 juillet

De 10h à 19h A l’ombre du tilleul centenaire ,venez déguster nos nouveaux millésimes et découvrir nos rosés de l’été.

Tombola .10% de réduction sur vos achats à partir de 30 €.

Contact et informations :

0662047233

0664093028

Mail: contact@domainedepuilacher.fr

Web: www.domainedepuilacher.fr dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Puilacher Étiquettes évènement : Autres Lieu Puilacher Adresse Ville Puilacher lieuville 43.56716#3.5085