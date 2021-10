PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE Bellevigne-en-Layon, 19 novembre 2021, Bellevigne-en-Layon.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE 2021-11-19 – 2021-11-19

Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire Bellevigne-en-Layon

Venez découvrir les 1ers vins de 2021 : Anjou Gamay Primeur et Sauvignon ainsi que tout la gamme de nos vins d’Anjou : Crémants de Loire, Anjou Villages, Cabernet et Rosé d’Anjou, Anjou rouge et Blanc… sans oublier les fameux Coteaux du Layon pour vos tables de fêtes !

Nous serons accompagnés de commerçants : Huîtres de Vendée de Beauvoir sur Mer, les volailles fermières de la Ferme Le Beller, le Foie gras et produits de Canard de la Maison Beduneau à La Jumelliere, Les fromages de chèvre de Cabri d’Anjou, La viande de Boeuf et Veau de l’Angelière, les mogettes de Vendée du GAEC le Trio, les crêtes et les galettes de Lilian

Portes ouvertes au Domaine : Vins et produits du Terroir

+33 2 41 78 85 09

