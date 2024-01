PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE L’ANGELIÈRE Bellevigne-en-Layon, vendredi 22 novembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-22 14:00:00

fin : 2024-11-22 19:00:00

Portes ouvertes au Domaine : Vins et produits du Terroir

Venez découvrir les 1ers vins de 2024 : Anjou Gamay Primeur et Sauvignon ainsi que tout la gamme de nos vins d’Anjou : Crémants de Loire, Anjou Villages, Cabernet et Rosé d’Anjou, Anjou rouge et Blanc… sans oublier les fameux Coteaux du Layon pour vos tables de fêtes !

Nous serons accompagnés de commerçants : Huîtres de Vendée de Beauvoir sur Mer, les volailles fermières de la Ferme Le Beller, le Foie gras et produits de Canard de la Maison Beduneau à La Jumelliere, Les fromages de chèvre de Cabri d’Anjou, La viande de Boeuf et Veau de l’Angelière, les mogettes de Vendée du GAEC le Trio, les crêtes et les galettes de Lilian

L ANGELIERE

Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Mise à jour le 2024-01-12