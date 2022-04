PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA TUFFIERE Jarzé Villages, 22 avril 2022, Jarzé Villages.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA TUFFIERE Lué-en-Baugeois La Tuffière Jarzé Villages

2022-04-22 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 Lué-en-Baugeois La Tuffière

Jarzé Villages Maine-et-Loire Jarzé Villages

Le temps d’un week-end au Domaine de la Tuffière, tous vos sens en éveil de la vigne au verre !

La nature s’éveille dans les vignes de la Tuffière…un besoin de respirer le grand air et de déguster nos nouvelles cuvées se fait ressentir, c’est l’heure de vous inviter à un programme sensoriel dans l’univers de la Tuffière !

Tout le week-end, dégustation des vins d’Anjou et boutique gourmande aux saveurs locales.

Parcourez nos caves troglodytes, pour vous émerveiller autour de l’Art thérapie de notre voisine Ghislaine Chaveton, Artiste Sculpteur métal, bois et céramique.

Et plus précisément, 4 expériences originales, à réserver, pour vous imprégner de notre monde passionnant de la vigne et du vin :

– Le vendredi soir à 19h30 : Soirée Resto Ephémère à la Tuffière :

Lucas Colicourt, restaurateur à Baugé « Les Délices du Château », vous propose un menu printanier autour de nos vins.

Tarif : 39 €/personne. (de l’apéritif au dessert, vins et service compris) Voir menu sur www.vignoble-tuffiere.com

– Le samedi entre 14h et 17h30 (durée environ 1h) : Plongez dans l’antre des caves pour retrouver la cuvée perdue des moines de la Tuffière :

Un jeu d’enquête animé par le maître David. Un moment ludique à partager en famille ou entre amis. Le gagnant du week-end se verra récompensé ! Alors mettez vous au défi !

Tarif : 6 €/personne.

– Le samedi à 16h30 et le dimanche à 11h : Donnez un nouveau sens à la dégustation avec une expérience sensorielle inédite : la Sophro-Dégustation :

Connectez votre mental avec votre physique pour optimiser vos 5 sens, en prélude à la dégustation de 2 vins. Une véritable dégustation sensorielle pour profiter d’un moment de détente et de convivialité

Tarif : 10 €/personne

– Le samedi à 10h30 et le dimanche à 15h30 : Pour ressentir la passion du vigneron, nous vous proposons une balade pédagogique conduite par Fabrice. Il vous racontera le terroir, les cépages et modes de culture tout en admirant nos paysages.

Gratuit

Infos & réservations sur : www.vignoble-tuffiere.com

Venez découvrir ou redécouvrir l’univers du vin au Domaine de la Tuffière, venez rencontrer vos vignerons passionnés…

vignobletuffiere@gmail.com

Lué-en-Baugeois La Tuffière Jarzé Villages

dernière mise à jour : 2022-04-07 par