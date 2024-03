Portes ouvertes au domaine de la rousserie Domaine de La Rousserie Cadillac-en-Fronsadais, samedi 23 mars 2024.

Portes ouvertes au Domaine de la Rousserie à Cadillac en Fronsadais, le week-end du 23 et 24 mars!!

Venez découvrir ce nouveau lieu et l’ensemble des prestataires qui seront présents pour vous accueillir et vous faire découvrir leurs métiers !

-Robes de mariés

-Dj

-Officiante de cérémonie

-Maquilleuse

-Coiffeuse

-Photographe

-Vidéaste

-Fleuriste

-Food Truck

-Accessoires floraux

-Papeterie

-Animations enfants

-Patissier

-Tentes nomades

-Wedding Planner et décoratrice

Pensez à vous inscrire gratuitement!!

Réservé aux FUTURS MARIÉS.

Nous avons hâtes de vous faire découvrir notre univers ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-23 18:00:00

Domaine de La Rousserie 30 Chemin de la Rousserie

Cadillac-en-Fronsadais 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

