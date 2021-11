PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA HAUTE FEVRIE Maisdon-sur-Sèvre, 26 novembre 2021, Maisdon-sur-Sèvre.

PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA HAUTE FEVRIE Domaine de la Haute Févrie 109 Lieu-dit La Févrie Maisdon-sur-Sèvre

2021-11-26 – 2021-11-26 Domaine de la Haute Févrie 109 Lieu-dit La Févrie

Maisdon-sur-Sèvre 44690 Maisdon-sur-Sèvre

Venez visitez et déguster les vins du domaine Haute Févrie qui se situe au cœur de l’appellation Muscadet Sèvre et Maine, à 18 Km au sud-est de NANTES, implanté sur les coteaux de la Sèvre entre Saint-Fiacre et Monnières.

Portes ouvertes du Domaine de la Haute Févrie le vendredi 26 et le samedi 27 novembre

+33 2 40 36 94 08 http://lahautefevrie.com/

Venez visitez et déguster les vins du domaine Haute Févrie qui se situe au cœur de l’appellation Muscadet Sèvre et Maine, à 18 Km au sud-est de NANTES, implanté sur les coteaux de la Sèvre entre Saint-Fiacre et Monnières.

Domaine de la Haute Févrie 109 Lieu-dit La Févrie Maisdon-sur-Sèvre

dernière mise à jour : 2021-10-27 par