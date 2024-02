Portes Ouvertes au Domaine de la Gachère Val en Vignes, vendredi 8 mars 2024.

Poussez les portes du domaine de la Gachère et découvrez les différents vins du domaine.

Le vin est un produit noble du terroir Thouarsais et fait partie de la culture gastronomique française. Poussez les portes du domaine de la Gachère et découvrez y tout le plaisir que les propriétaires ont à cultiver leurs vignes, à récolter leurs raisins et à élever leurs vins. Laissez vous entrainer par l’attachement qu’ils portent à son métier. Vous pourrez aussi déguster les différents vins du domaine. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 09:00:00

fin : 2024-03-10 18:00:00

La Gachère

Val en Vignes 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine gachere@orange.fr

