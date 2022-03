Portes Ouvertes au Domaine de la Gachère Val en Vignes, 11 mars 2022, Val en Vignes.

Portes Ouvertes au Domaine de la Gachère Val en Vignes

2022-03-11 09:00:00 – 2022-03-13 18:00:00

Val en Vignes Deux-Sèvres Val en Vignes

EUR Le vin est un produit noble du terroir Thouarsais et fait partie de la culture gastronomique française. Poussez les portes du domaine de la Gachère et découvrez y tout le plaisir que les propriétaires ont à cultiver leurs vignes, à récolter leurs raisins et à élever leurs vins. Laissez vous entrainer par l’attachement qu’ils portent à son métier. Vous pourrez aussi déguster les différents vins du domaine.

Pour acheter les vins du domaine, 2 possibilités : le click en collect (votre commande sera prête à votre arrivée) ou livraison à domicile (contacter les viticulteurs pour connaitre les conditions).

+33 5 49 96 81 03

Domaine de la Gachère

Val en Vignes

