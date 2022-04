PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE LA CLARTIÈRE Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Dégustation du millésime 2021 et des vins récemment médaillés.

Présentation en avant-première de la nouvelle cuvée atypique.

Producteurs locaux : miel, fromage de chèvre, yaourts fermiers, huîtres.

