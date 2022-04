Portes ouvertes au Domaine de la Chopinière du Roy Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil Vous avez envie de passer un moment agréable en famille ou entre amis ??

Rejoignez nous le samedi 7 ou dimanche 8 mai à la découverte de nos cuvées au Domaine de la Chopinière du Roy Envie de vous initier à la dégustation ? Inscrivez vous !

« Atelier l’eau à la bouche » à 11h Buffet Campagnard : 15 €/ adulte 8 €/ enfant – 10 ans, repas le midi ;

Réservation obligatoire pour votre repas avant le 29 AVRIL

Vin offert et repartez avec le verre du domaine Dégustation de 10h30 à 18h Au plaisir de vous retrouver en toute convivialité !

chopiduroy@gmail.com +33 2 47 97 77 76 https://www.chopiniereduroy.fr/

