Bienvenue au Domaine de Huillé, créé en 2018 par Jean-Marie GAZEAU qui fait suite au Domaine du Plessis-Greffier jusqu'alors géré par Michel Cadeau. Découvrez son savoir-faire et ses produits locaux. Dégustations et achats de vins entre 9h et 18h pendant les 3 jours du week-end de Pâques. Profitez du week-end de Pâques pour venir faire un tour aux portes ouvertes au Domaine de Huillé, dernier vignoble du Loir en Anjou ! domainedehuille@gmail.com +33 2 41 59 47 37

Détails Catégories d’évènement: 49430, Huillé-Lézigné Autres Lieu Huillé-Lézigné Adresse Plessis-Greffier Huillé Ville Huillé-Lézigné