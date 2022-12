Portes ouvertes au Domaine de Fond-Vieille Val d’Oingt Val d'Oingt Val d'Oingt Catégories d’évènement: Rhône

Portes ouvertes au Domaine de Fond-Vieille Val d’Oingt, 23 décembre 2022, Val d'Oingt Val d'Oingt. Portes ouvertes au Domaine de Fond-Vieille 62 Chemin de Fond-Vieille Domaine de Fondvieille Oingt Val d’Oingt Rhône Domaine de Fondvieille 62 Chemin de Fond-Vieille

2022-12-23 17:00:00 – 2022-12-23 21:00:00

Rhône Val d’Oingt Vente d’huîtres (Huîtrerie de Fromentine / David Lecossois), crêpes (A la ferme de Pollette), Ferme de Chez le Bois, Beaujolais Blanc des Pierres Dorées, Blanc moelleux Grumandise de Fond-Vieille. guillarddominique@orange.fr http://www.domaine-fondvieille.fr/ Domaine de Fondvieille 62 Chemin de Fond-Vieille Val d’Oingt

