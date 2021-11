Portes ouvertes au Domaine de Chollet à Sainte-Gemme Sainte-Gemme, 27 novembre 2021, Sainte-Gemme.

Portes ouvertes au Domaine de Chollet à Sainte-Gemme Sainte-Gemme

2021-11-27 – 2021-11-28

Sainte-Gemme Gironde Sainte-Gemme

Sandra Chollet et son époux sont ravis de vous recevoir et de vous faire découvrir leurs métiers de vignerons et pruniculteurs.

Un environnement apaisant, dégustations de prunes et de vins, tout y est pour vous offrir un moment des plus agréable.

+33 6 37 25 28 29

Sainte-Gemme

