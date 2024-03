PORTES OUVERTES AU DOMAINE DE CHANTEMERLE TREMONT Lys-Haut-Layon, dimanche 24 mars 2024.

Elles reviennent chaque année avec le printemps les portes ouvertes du Domaine de Chantemerle !

ROUE DE LA CHANCE lors de votre passage en caisse, jouez et gagnez des goodies « Chantemerle » ou une bouteille. Pas de Perdant !

BALADE DANS LES VIGNES sillonnez les vignes en toute autonomie avec votre feuille de route. Vous saurez tout sur le domaine, les parcelles, les vins et le système de culture.

Samedi et dimanche, réservez votre repas vigneron à LA TABLEE DE CHANTEMERLE : salade pomjeannaise, sauté de veau aux raisins et Anjou Rouge du domaine, fromage et café gourmand (28€ par personne, réservations obligatoires, nombre de places limité). Vendredi et lundi buffet campagnard.

DEGUSTATION des vins du domaine accompagnés de mets assortis

PRIVILEGE l’Anjou Rouge Vieilles Vignes vendu en fontaine est au prix de l’Anjou Rouge Tradition.

​Entrée libre. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

TREMONT 55 Rue de Chantemerle

Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire chantemerle49@wanadoo.fr

