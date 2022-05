Portes ouvertes au domaine de Cauquelle: Les Printanières de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac, 22 mai 2022, Saint-Paul-Flaugnac.

Portes ouvertes au domaine de Cauquelle: Les Printanières de Cauquelle Lieu-dit Cauquelle Domaine de Cauquelle Saint-Paul-Flaugnac

2022-05-22 – 2022-05-22 Lieu-dit Cauquelle Domaine de Cauquelle

Saint-Paul-Flaugnac Lot Saint-Paul-Flaugnac

25 EUR Toute la journée:

– Rencontre avec les différents producteurs de vin

– Dégustation de vins, dont deux nouveaux millésimes, “L’Originel” et “Demoiselle”

– Exposition de véhicules anciens dont une visite guidée à 11h30.

– Pour les enfants: mini-ferme, dégustation de jus de raisin gazéifié, jeu sur le vin…

09h00: Randonnée de 10 km. Café offert à 08h30.

12h00: Repas. Menu champêtre par le chef du restaurant Ô chêne

– Apéritif offert

– Saumon en Bellevue et sa crème aux herbes fraiches

– Suprême de volaille sauce à l’estragon, pommes grenailles rôties au romarin

– Cabécou Gasquet et Cantal entre-deux

– Moelleux aux noix et pruneaux à l’Armagnac

Vin bouché et café compris

16h00: Concours de rouler de barriques

Ambiance musicale par la banda Les copains d’abord

Venez découvrir les nouveaux millésimes du domaine de Cauquelle …

De nouveaux producteurs de vins viennent jusqu’à vous :

– Vins d’alsace, Domaine Sébastien Herrbrech

– Armagnac et Floc, Silas – Domaine les Remparts

– Notre fidèle producteur de Champagne, Didier et Virginie Cailliez Champagne Didier Cailliez

Notre randonnée comme toujours pour démarrer la journée, accueil café à 08h30 pour un départ à 09h.

Nouvelle formule pour le repas : un repas concocté par un chef, le restaurant “ô Chêne ” à Figeac. Le tout en musique avec une Banda lotoise ” Peña Les Copains d’Abord “. Ambiance assurée !

Réservation impérative avant le dimanche 15 mai!

L’après-midi, vous attend un concours de rouler de barriques !

Une belle journée en perspective à vivre en famille ou entre amis…

