Portes Ouvertes au Domaine Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Portes Ouvertes au Domaine Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 10 juin 2022, Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Portes Ouvertes au Domaine Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil

2022-06-10 – 2022-06-11

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil Invitation à nos traditionnelles Portes Ouvertes Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, cette année, pour nos traditionnelles Portes Ouvertes.

Nous nous retrouverons, exceptionnellement, le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2022, pour partager un moment convivial autour d’une belle dégustation. Dîner à 20h et déjeuner à 1h sur réservation uniquement (16€). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, cette année, pour nos traditionnelles Portes Ouvertes.

Nous nous retrouverons, exceptionnellement, le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2022, pour partager un moment convivial autour d’une belle dégustation. vins.cognard@orange.fr +33 2 47 97 76 88 https://vins-stnicolas-bourgueil-cognard.fr/ Invitation à nos traditionnelles Portes Ouvertes Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, cette année, pour nos traditionnelles Portes Ouvertes.

Nous nous retrouverons, exceptionnellement, le vendredi 10 et le samedi 11 juin 2022, pour partager un moment convivial autour d’une belle dégustation. Dîner à 20h et déjeuner à 1h sur réservation uniquement (16€). N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’information. © domaine Cognard

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

dernière mise à jour : 2022-05-03 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Nicolas-de-Bourgueil Autres Lieu Saint-Nicolas-de-Bourgueil Adresse Ville Saint-Nicolas-de-Bourgueil lieuville Saint-Nicolas-de-Bourgueil Departement Indre-et-Loire

Portes Ouvertes au Domaine Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2022-06-10 was last modified: by Portes Ouvertes au Domaine Cognard Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 10 juin 2022 Indre-et-Loire Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Nicolas-de-Bourgueil Indre-et-Loire