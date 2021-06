Portes Ouvertes au Domaine Breton Benais, 18 juin 2021-18 juin 2021, Benais.

Portes Ouvertes au Domaine Breton 2021-06-18 14:00:00 – 2021-06-19 19:00:00

Benais Indre-et-Loire

20 EUR Portes ouvertes du domaine Breton, on se retrouve les 18 et 19 juin dans notre chai pour fêter les retrouvailles du jazz et du jaja.

Concert de PianoForte à partir de 18h vendredi 18 juin (réservation conseillée).

Dégustation au chai samedi 19 juin à partir de 14h suivi d’un concert de jazz pour clôturer en musique ces retrouvailles.

Portes ouvertes du domaine Breton, on se retrouve les 18 et 19 juin dans notre chai pour fêter les retrouvailles du jazz et du jaja.

contact@domainebreton.net +33 2 47 97 30 41 https://domainebreton.net/

Portes ouvertes du domaine Breton, on se retrouve les 18 et 19 juin dans notre chai pour fêter les retrouvailles du jazz et du jaja.

Portes ouvertes du domaine Breton, on se retrouve les 18 et 19 juin dans notre chai pour fêter les retrouvailles du jazz et du jaja.

Concert de PianoForte à partir de 18h vendredi 18 juin (réservation conseillée).

Dégustation au chai samedi 19 juin à partir de 14h suivi d’un concert de jazz pour clôturer en musique ces retrouvailles.

Camille Huguenot