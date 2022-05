Portes ouvertes au Domaine Barthel Albé Albé Catégories d’évènement: Albé

Bas-Rhin

Portes ouvertes au Domaine Barthel Albé, 25 juin 2022, Albé. Portes ouvertes au Domaine Barthel Albé

2022-06-25 11:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Albé Bas-Rhin Dégustation de vins avec accompagnements. Samedi soir : repas avec orchestre (sur réservation). Dimanche soir : tartes flambées (sans réservation) +33 3 88 57 22 79 Dégustation de vins avec accompagnements. Samedi soir : repas avec orchestre (sur réservation). Dimanche soir : tartes flambées (sans réservation) Albé

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Albé, Bas-Rhin Autres Lieu Albé Adresse Ville Albé lieuville Albé Departement Bas-Rhin

Albé Albé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/albe/

Portes ouvertes au Domaine Barthel Albé 2022-06-25 was last modified: by Portes ouvertes au Domaine Barthel Albé Albé 25 juin 2022 Albé Bas-Rhin

Albé Bas-Rhin