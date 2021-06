Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis, Tarn Portes Ouvertes au Domaine Al Couderc Labastide-de-Lévis Labastide-de-Lévis Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis

Tarn

Portes Ouvertes au Domaine Al Couderc Labastide-de-Lévis, 20 juin 2021-20 juin 2021, Labastide-de-Lévis. Portes Ouvertes au Domaine Al Couderc 2021-06-20 09:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 Domaine Al Couderc Al couderc

Labastide-de-Lévis Tarn Labastide-de-Lévis Dans le cadre de l’opération Fermes en Fête du réseau « Bienvenue à la Ferme » le Domaine Al Couderc vous ouvre ses portes fabien.rouffiac@neuf.fr +33 6 87 41 46 08 http://www.domainealcouderc.com/fr Dans le cadre de l’opération Fermes en Fête du réseau « Bienvenue à la Ferme » le Domaine Al Couderc vous ouvre ses portes

Détails Catégories d’évènement: Labastide-de-Lévis, Tarn Étiquettes évènement : Autres Lieu Labastide-de-Lévis Adresse Domaine Al Couderc Al couderc Ville Labastide-de-Lévis lieuville 43.93165#2.0051