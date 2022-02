Portes Ouvertes au CPA Angel Parra Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris Catégorie d’évènement: Paris

Centre Paris Anim’ Angel Parra, le mercredi 16 février à 14:00

Pour fêter la réouverture du Centre, nous invitons habitants et partenaires du quartier à redécouvrir nos activités à l’occasion d’une après-midi festive et musicale

entrée libre

découverte des activités du Centre, animations pour les enfants, fanfare, goûter … Centre Paris Anim’ Angel Parra 181 rue Vercingétorix Paris Paris 14e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T19:00:00

Lieu Centre Paris Anim' Angel Parra Adresse 181 rue Vercingétorix Ville Paris

