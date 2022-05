PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sarrebourg Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Sarrebourg

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sarrebourg, 14 mai 2022, Sarrebourg. PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sarrebourg

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 12:00:00

Sarrebourg Moselle Le Conservatoire de musique et de danse à rayonnement intercommunal vous ouvre ses portes et proposera : la découverte des locaux, la présentation des différentes disciplines et des ensembles. Il sera aussi possible de rencontrer les professeurs et le personnel. sec.cris@orange.fr +33 3 87 03 05 07 Sarrebourg

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Sarrebourg Autres Lieu Sarrebourg Adresse Ville Sarrebourg lieuville Sarrebourg Departement Moselle

Sarrebourg Sarrebourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sarrebourg/

PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sarrebourg 2022-05-14 was last modified: by PORTES OUVERTES AU CONSERVATOIRE Sarrebourg Sarrebourg 14 mai 2022 Moselle Sarrebourg

Sarrebourg Moselle