Montélimar Montélimar Drôme, Montélimar Portes ouvertes au conservatoire Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Montélimar

Portes ouvertes au conservatoire Montélimar, 23 juin 2021-23 juin 2021, Montélimar. Portes ouvertes au conservatoire 2021-06-23 14:00:00 14:00:00 – 2021-06-23 19:00:00 19:00:00 Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie

Montélimar Drôme Découvrir, écouter, échanger, essayer

(et pourquoi pas s’inscrire ?) conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Découvrir, écouter, échanger, essayer

(et pourquoi pas s’inscrire ?)

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Montélimar Étiquettes évènement : Autres Lieu Montélimar Adresse Conservatoire de musique - Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Ville Montélimar lieuville 44.5599#4.75065