Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan, le samedi 4 septembre à 14:00

Le Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan propose depuis plus de 40 ans la découverte et l’apprentissage de la musique et de la danse, dès 3 ans. Les études sont ouvertes à tous, sans distinction, et toujours dans un souci de partage, de tolérance et d’inclusion. Il est un lieu de dévellopement culturel et personnel, mais aussi un lieu pour nourrir ce lien social qui nous a tant manqué ces derniers mois. Près de 25 instruments y sont enseignés, et la pratique instrumentale et vocale s’y épanouit dans plus de 35 orchestres, ensembles instrumentaux et vocaux. La danse contemporaine est ouverte dès l’âge du CP, jusqu’à l’âge adulte. Les cursus d’études destiné aux personnes en situation de handicap est proposé, dans une logique d’inclusion. Pour ces portes ouvertes, tous les enseignants et membres de l’équipe du conservatoire seront présents pour vous accueillir. Ils répondront à vos questions, vous présenteront les activités, les instruments, et, si les conditions sanitaires le permettent, vous les faire essayer. En alternance avec les ensembles professionels invités, des minis concerts donnés tout au long de la journée dans l’auditorium du conservatoire vous permettront de retrouver le plaisir d’entrer dans une salle de concert et de voir en situation l’instrument ou l’activité que vous convoitez. [Page Facebook du conservatoire et de l’Union Musicale de Persan](https://www.facebook.com/conservatoire.persan) [Site de la ville de Persan](https://www.ville-persan.fr/)

Entrée libre

Venez découvrir les activités du Conservatoire de Persan. Présentations des activités musicales et chorégraphiques, échanges avec les professeurs et mini-concerts.

Conservatoire à Rayonnement Communal de Persan 95340 Persan Persan Val-d’Oise



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00