du mercredi 30 juin au samedi 3 juillet à Conservatoire Clément Janequin

Découvrez la diversité des enseignements proposés au conservatoire : Accordéon, alto, basson, batterie, chant, chorales, clarinette, clavecin, contrebasse, cor, cornet, flûte à bec, flûte traversière, guitare, guitare basse, guitare électrique, hautbois, luth, oud, orgue, percussions, piano, saxophone, trombone, trompette, tuba, viole de gambe, violon, violoncelle Danse classique, danse contemporaine et danse jazz Théâtre Les enfants peuvent être inscrits à partir de 3 ans dans un parcours de sensibilisation artistique.

entrée libre

Venez nous rencontrer ! Conservatoire Clément Janequin 1 rue Jean Monnet Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T18:00:00;2021-07-03T09:30:00 2021-07-03T12:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Conservatoire Clément Janequin Adresse 1 rue Jean Monnet Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Conservatoire Clément Janequin Châtellerault