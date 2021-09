Valence Valence Drôme, Valence Portes ouvertes au Comité Calvaire Hugo Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Portes ouvertes au Comité Calvaire Hugo Valence, 7 septembre 2021, Valence. Portes ouvertes au Comité Calvaire Hugo 2021-09-07 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-07 17:00:00 17:00:00 Comité de quartier Calvaire Hugo 123 avenue Victor Hugo

Valence Drôme Portes ouvertes pour la découverte des activités et inscriptions : gym, rando, cartes, peinture, patchwork, lecture mensuelle, etc. calvaire.hugo@numericable.fr +33 4 75 41 30 96 http://calvaire-hugo.net/ dernière mise à jour : 2021-09-04 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Comité de quartier Calvaire Hugo 123 avenue Victor Hugo Ville Valence lieuville 44.92498#4.8891