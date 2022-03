Portes ouvertes au club du bon temps Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Portes ouvertes au club du bon temps Club du Bon Temps, 1 mai 2022, Villeneuve-d'Ascq. Portes ouvertes au club du bon temps

Club du Bon Temps, le dimanche 1 mai à 12:00

**Le dimanche 1er mai, le club du bon temps organise une journée portes ouvertes à partir de 12h au siège du club, 3 rue des Ormes.** Un accueil sera organisé avec une **boisson offerte par la ville, suivi d’un buffet froid et boisson comprise à 35€.** **Inscription et paiement à l’ordre du club du Bon Temps** aux permanences le **mardi et jeudi jusqu’au 12 avril de 13h30 à 15h30.**

35€ – inscription obligatoire

Le dimanche 1er mai, le club du bon temps organise une journée portes ouvertes à partir de 12h au siège du club, 3 rue des Ormes. Club du Bon Temps 3 rue des Ormes 59650 Villeneuve d’ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-01T12:00:00 2022-05-01T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Club du Bon Temps Adresse 3 rue des Ormes 59650 Villeneuve d'ascq Ville Villeneuve-d'Ascq lieuville Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

Portes ouvertes au club du bon temps Club du Bon Temps 2022-05-01 was last modified: by Portes ouvertes au club du bon temps Club du Bon Temps Club du Bon Temps 1 mai 2022 Club du Bon Temps Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord