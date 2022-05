Portes ouvertes au Club de Voile Soustons Marensin Soustons, 5 juin 2022, Soustons.

Portes ouvertes au Club de Voile Soustons Marensin Route d’Azur – Base de Laurens Club de Voile Soustons Marensin Soustons

2022-06-05 11:00:00 – 2022-06-05 18:30:00 Route d’Azur – Base de Laurens Club de Voile Soustons Marensin

Soustons Landes Soustons

EUR Venez profiter des portes ouvertes au Club de Voile de Soustons Marensin !

Le club vous propose durant cette journée : une promenade nautique sur le lac en catamaran ou habitable, des parcours et ateliers matelotage (nœuds marins), du Stand Up Paddle, du canoë et une démonstration de Wing Foil.

Toutes les activités sont entièrement gratuites.

+33 5 58 41 11 95

CVSM

Route d’Azur – Base de Laurens Club de Voile Soustons Marensin Soustons

