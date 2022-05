Portes ouvertes au Clos-masure du p’tit Caux Saint-Vaast-du-Val, 12 juin 2022, Saint-Vaast-du-Val.

Portes ouvertes au Clos-masure du p’tit Caux Saint-Vaast-du-Val

2022-06-12 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Saint-Vaast-du-Val 76890 Saint-Vaast-du-Val

Vachement dépaysant Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnels passionnés et engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer les producteurs près de chez vous, de visiter leurs fermes, de découvrir leurs produits et de leur poser vos questions ! Venez découvrir le Clos-masure du p’tit Caux à Saint-Vaast-du-Val ! Le Clos Masure du P’tit Caux est une ferme maraîchère en agriculture biologique de 3,5 hectares au cœur d’un Clos Masure, ferme typique du pays de Caux. Depuis 5 ans maintenant, Ludovic cultive de nombreux légumes en privilégiant les variétés de saison, sous serre comme en plein champ. Il accueille ses clients chaque semaine son magasin à la ferme et partage avec plaisir des idées recettes ! OUVERTURE UNIQUEMENT LE DIMANCHE : • de 10h à 18h : Visite guidée de la ferme • de 10h à 18h : Marché fermier de producteurs locaux • à 16h30 : Animation musicale par Alain Bertin Lucien solo

Vachement dépaysant Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnels passionnés et engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre…

Vachement dépaysant Le week-end des 11 et 12 juin 2022, vous êtes attendu chez des agriculteurs de Réseau des CIVAM normands. Durant deux jours, ces professionnels passionnés et engagés en agriculture durable prennent le temps de vous faire vivre et partager leur métier. C’est l’occasion de rencontrer les producteurs près de chez vous, de visiter leurs fermes, de découvrir leurs produits et de leur poser vos questions ! Venez découvrir le Clos-masure du p’tit Caux à Saint-Vaast-du-Val ! Le Clos Masure du P’tit Caux est une ferme maraîchère en agriculture biologique de 3,5 hectares au cœur d’un Clos Masure, ferme typique du pays de Caux. Depuis 5 ans maintenant, Ludovic cultive de nombreux légumes en privilégiant les variétés de saison, sous serre comme en plein champ. Il accueille ses clients chaque semaine son magasin à la ferme et partage avec plaisir des idées recettes ! OUVERTURE UNIQUEMENT LE DIMANCHE : • de 10h à 18h : Visite guidée de la ferme • de 10h à 18h : Marché fermier de producteurs locaux • à 16h30 : Animation musicale par Alain Bertin Lucien solo

Saint-Vaast-du-Val

dernière mise à jour : 2022-05-20 par