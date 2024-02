PORTES OUVERTES AU CLOS DES CORDELIERS Souzay-Champigny, jeudi 9 mai 2024.

PORTES OUVERTES AU CLOS DES CORDELIERS Souzay-Champigny Maine-et-Loire

Venez rencontrer Marie-Françoise Ratron, vigneronne indépendante, et son équipe à l’occasion des portes ouvertes du Clos des Cordeliers !

Au programme de ce week-end partage, passion et authenticité ! Profitez des portes ouvertes pour découvrir l’Histoire du Clos des Cordeliers et ses méthodes de travail.

A cette occasion, réservez dès à présent votre balade autour du clos (le 27 avril et du 8 au 12 mai), ou votre randonnée pédestre dans le vignoble (le 28 avril ou le 9 mai) ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-09

fin : 2024-05-09

Chemin des Cordeliers

Souzay-Champigny 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire domaine-ratron@clos-des-cordeliers.com

L'événement PORTES OUVERTES AU CLOS DES CORDELIERS Souzay-Champigny a été mis à jour le 2024-02-21