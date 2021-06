Colombier Colombier 24560, Colombier Portes ouvertes au château Thenoux Colombier Colombier Catégories d’évènement: 24560

Colombier

Portes ouvertes au château Thenoux 2021-06-19 14:30:00 – 2021-06-20 18:30:00 Lieu-dit Thenoux Château thenoux Colombier 24560

Balades à poney le dimanche 20 JUIN aux mêmes horaires. +33 5 53 61 26 42 PORTES OUVERTES le 19 et 20 JUIN de 14 H 30 à 18H30 : visites libres LAND ART et dégustations-vente de vins.



