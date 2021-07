Cardan Cardan Cardan, Gironde Portes ouvertes au Château Simon Cardan Cardan Catégories d’évènement: Cardan

Gironde

Portes ouvertes au Château Simon Cardan, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cardan. Portes ouvertes au Château Simon 2021-07-10 – 2021-07-11 Simon Chateau Simon

Cardan Gironde Cardan 25 EUR Une nouvelle occasion pour flâner dans les vignes, visiter nos chais et déguster nos vins ! Les visites et dégustations sont gratuites/ nous ne demandons pas de réservation. Dimanche 11 Juillet à Midi : Repas Guiguette

Nous vous proposons un repas « Guinguette » en musique signé par notre ami Mathieu Bourdon (Café de la Liberté à Paillet) qui vous proposera un menu à 25 euros/ personne avec entre autre du Jambon à la broche macéré au Sauternes cuit au feu de bois, un vrai régal ! (Modalités de réservation et Menu complet en pièce jointe/ Places limitées) Une nouvelle occasion pour flâner dans les vignes, visiter nos chais et déguster nos vins ! Les visites et dégustations sont gratuites/ nous ne demandons pas de réservation. Dimanche 11 Juillet à Midi : Repas Guiguette

Nous vous proposons un repas « Guinguette » en musique signé par notre ami Mathieu Bourdon (Café de la Liberté à Paillet) qui vous proposera un menu à 25 euros/ personne avec entre autre du Jambon à la broche macéré au Sauternes cuit au feu de bois, un vrai régal ! (Modalités de réservation et Menu complet en pièce jointe/ Places limitées) +33 5 56 27 15 35 Une nouvelle occasion pour flâner dans les vignes, visiter nos chais et déguster nos vins ! Les visites et dégustations sont gratuites/ nous ne demandons pas de réservation. Dimanche 11 Juillet à Midi : Repas Guiguette

Nous vous proposons un repas « Guinguette » en musique signé par notre ami Mathieu Bourdon (Café de la Liberté à Paillet) qui vous proposera un menu à 25 euros/ personne avec entre autre du Jambon à la broche macéré au Sauternes cuit au feu de bois, un vrai régal ! (Modalités de réservation et Menu complet en pièce jointe/ Places limitées) Château Simon dernière mise à jour : 2021-07-05 par OT Cadillac-Podensac

Détails Catégories d’évènement: Cardan, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Cardan Adresse Simon Chateau Simon Ville Cardan lieuville 44.59843#-0.32209