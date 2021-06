Valréas Valréas Valréas, Vaucluse Portes Ouvertes au Château MontPlaisir Valréas Valréas Catégories d’évènement: Valréas

Portes Ouvertes au Château MontPlaisir Valréas, 19 juin 2021-19 juin 2021, Valréas. Portes Ouvertes au Château MontPlaisir 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-19 19:00:00 Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers

Valréas Vaucluse Portes ouvertes au Château MontPlaisir les 19 et 20 juin de 10h à 19h sur le thème des cinq sens. Dégustations de vins. Animations pour enfants. Ateliers découvertes. Spectacles. info@chateaumontplaisir.com +33 6 73 65 55 38 Portes ouvertes au Château MontPlaisir les 19 et 20 juin de 10h à 19h sur le thème des cinq sens. Dégustations de vins. Animations pour enfants. Ateliers découvertes. Spectacles.

Château MontPlaisir 1 Chemin des Blagiers Valréas