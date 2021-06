Portes ouvertes au Château Monconseil Gazin Plassac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Plassac.

Portes ouvertes au Château Monconseil Gazin 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-20 20:00:00 Château Monconseil Gazin 15 route de Compostelle

Plassac Gironde Plassac

Week-end Portes Ouvertes – Pique-Nique chez le Vigneron Indépendant au Château Monconseil-Gazin.

Nous vous préparons un week-end festif et convivial autour d’animations, visites et dégustations !

Au programme…

Tout le week-end en continue de 10h à 20h :

– Visite du chai-historique du château

– Dégustations Blanc, Rouge, Rosé

– Initiation gratuite Taî Chi Oenologique (25mn) le samedi à 10h30-11h30-12h30-17h et dimanche à 10h30-11h30-12h30

– Course de barrique chronométrée samedi et dimanche de 15h à 16h30

Sur inscription à chateau@monconseilgazin.com :

– Dégustations verticales 4 Millésimes (gratuit-25mn)

– Atelier Accords Vins-Fromages 12h samedi et dimanche (9€/pers – 25mn)

Il y aura également une tombola avec de nombreux lots à gagner.

Une petite faim… Apportez votre pique-nique et vos grillades, un BBQ XL sera à votre disposition.

+33 5 57 42 16 63

