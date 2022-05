Portes ouvertes au Château Mémoires Saint-Maixant Saint-Maixant Catégories d’évènement: Gironde

Le Château Mémoires vous invite à ses portes ouvertes printanières. Au programme : – Dégustation des millésimes 2021 – Repas convivial – Groupe musical – Rallye de voiture ancienne Repas offert à partir de 50€ d'achat.

