Portes ouvertes au Château Loupiac Gaudiet Loupiac, 27 novembre 2021, Loupiac.

2021-11-27 – 2021-11-28

Loupiac Gironde Exposition d’aquarelles

Créatrice de sacs en cuir et paille

Restauration avec présence d’un chef

Ferme de Brougnon (Landes) Château Loupiac Gaudiet

