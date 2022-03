Portes ouvertes au Château Haut-Peyrat Cambes Cambes Catégories d’évènement: Cambes

Gironde

Portes ouvertes au Château Haut-Peyrat Cambes, 4 juin 2022, Cambes. Portes ouvertes au Château Haut-Peyrat Le Peyrat Château Haut Peyrat Cambes

2022-06-04 09:00:00 – 2022-06-05 18:30:00 Le Peyrat Château Haut Peyrat

Cambes Gironde Cambes EUR 0 0 Portes ouvertes du Château Haut Peyrat, visite et dégustation gratuites, randonnée pédagogique, vente de vins à tarif spécial, grillades sur place (réservation conseillée) Portes ouvertes du Château Haut Peyrat, visite et dégustation gratuites, randonnée pédagogique, vente de vins à tarif spécial, grillades sur place (réservation conseillée) +33 5 57 80 47 27 Portes ouvertes du Château Haut Peyrat, visite et dégustation gratuites, randonnée pédagogique, vente de vins à tarif spécial, grillades sur place (réservation conseillée) Château Haut-Peyrat

Le Peyrat Château Haut Peyrat Cambes

dernière mise à jour : 2022-03-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cambes, Gironde Autres Lieu Cambes Adresse Le Peyrat Château Haut Peyrat Ville Cambes lieuville Le Peyrat Château Haut Peyrat Cambes Departement Gironde

Cambes Cambes Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambes/

Portes ouvertes au Château Haut-Peyrat Cambes 2022-06-04 was last modified: by Portes ouvertes au Château Haut-Peyrat Cambes Cambes 4 juin 2022 Cambes Gironde

Cambes Gironde