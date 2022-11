Portes ouvertes au Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne Saint-Germain-sur-Vienne Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Saint-Germain-sur-Vienne

Portes ouvertes au Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne, 3 décembre 2022, Saint-Germain-sur-Vienne. Portes ouvertes au Château du Petit Thouars

Route de la Chaussée Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire

2022-12-03 11:00:00 – 2022-12-04 19:00:00 Saint-Germain-sur-Vienne

Indre-et-Loire Saint-Germain-sur-Vienne Nous avons le plaisir de vous inviter à nos Portes Ouvertes ! Venez découvrir l’ensemble de notre gamme de vins AOC Chinon en conversion Bio ainsi que notre pétillant Brut Nature ! Profitez de l’ambiance festive et musicale pour goûter les délicieux produits des artisans locaux (fromages, miel, etc..) et fureter dans les bacs de disques, livres, BD et sur le stand brocante pour trouver le cadeau de Noël idéal ! Vous aurez la possibilité de vous restaurer avec les délicieux menus concoctés et préparés par Au Feu de Truffier Champion de France 2022 de BBQ (réservation avant le 30 novembre à 22h) Nous avons le plaisir de vous inviter à nos Portes Ouvertes ! Venez découvrir l’ensemble de notre gamme de vins AOC Chinon en conversion Bio ainsi que notre pétillant Brut Nature ! Profitez de l’ambiance festive et musicale pour goûter les délicieux produits des artisans locaux (fromages, miel, etc) chateau.du.petit.thouars@wanadoo.fr Château du Patit Thouars

Saint-Germain-sur-Vienne

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégories d’évènement: Indre-et-Loire, Saint-Germain-sur-Vienne Autres Lieu Saint-Germain-sur-Vienne Adresse Route de la Chaussée Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire Ville Saint-Germain-sur-Vienne lieuville Saint-Germain-sur-Vienne Departement Indre-et-Loire

Portes ouvertes au Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne 2022-12-03 was last modified: by Portes ouvertes au Château du Petit Thouars Saint-Germain-sur-Vienne Saint-Germain-sur-Vienne 3 décembre 2022 Indre-et-Loire Route de la Chaussée Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire Saint-Germain-sur-Vienne

Saint-Germain-sur-Vienne Indre-et-Loire