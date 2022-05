Portes ouvertes au Château du Payre

Portes ouvertes au Château du Payre, 4 juin 2022, . Portes ouvertes au Château du Payre

2022-06-04 – 2022-06-05 EUR Venez partager un moment convivial au château ! – Visite des chais en petit groupe de 8 personnes

– Dégustations

– Balade dans les vignes

– Jeux des arômes

– Concours

– Artisans exposants

– Pique nique tiré du sac

– Mise à disposition de barbecue

dernière mise à jour : 2022-05-17

