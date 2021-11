Portes ouvertes au Château du Cros Loupiac, 27 novembre 2021, Loupiac.

Portes ouvertes au Château du Cros Château du Cros 94 Route de Saint-Macaire Loupiac

2021-11-27 – 2021-11-28 Château du Cros 94 Route de Saint-Macaire

Loupiac Gironde

Exposition de peintures, présentation et dédicaces de romans et poésies, food truck, balade pédestre de 45 minutes à travers le vignoble. Elle relie le domaine viticole au Château du Cros bâtisse médiévale du 12ème siècle. Dégustation des vins en accord avec le foie gras et produits de la Ferme Gardelly.

+33 5 56 62 99 31

Château du Cros

