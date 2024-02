Portes ouvertes au Château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont, samedi 30 novembre 2024.

Portes ouvertes au Château des Mailles Vilate Sud Sainte-Croix-du-Mont Gironde

Plus d’informations à venir.

Le Château des Mailles vous reçoit tout le weekend.

Repas sur place, accords mets et vins, produits artisanaux.

A confirmer:

– 10h30 Départ de la randonnée dans le village et les vignes commenté par Matis (durée 1h30 uniquement le dimanche).

– 10h-18h Visite et dégustation,

Marché artisanal et gourmand

– confiture à base de piments doux

– La ferme des Eschourdes (foie gras, magret, poulet, plats cuisinés… pensez à passer commandes 06.63.93.60.11)

– Atelier Rési-douelles création d’objet déco, couteaux, tables, pendules… (uniquement samedi)

– tapas toute la journée

– repas / concert à 20€ le samedi soir Mariona Ona Salade landaise, Jambon braisé / frites, Fromage, Dessert (Vin non compris).

Repas et randonnée sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-30 10:00:00

fin : 2024-12-01 18:00:00

Vilate Sud Château des Mailles

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine chateau.des.mailles@wanadoo.fr

L’événement Portes ouvertes au Château des Mailles Sainte-Croix-du-Mont a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Cadillac-Podensac